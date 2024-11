“Lleva 10 meses que no le paga ni el capital, ni los intereses. Le prestó 80 mil soles y hasta un poco más. No solamente no le paga, sino también mi mamá le ha hecho muchos favores en reiteradas veces que no tenía dinero, mi mamá le prestaba dinero para que pueda cubrir algunas necesidades. Incluso le llegó a prestar a su padre”, dijo a 'La Urraca'.