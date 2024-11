Rodrigo González recibe una carta notarial de Magaly Medina por difamación, según confirmó su abogado, Iván Paredes , quien aseguró que no hay motivos legales para preocuparse. Durante su defensa, Paredes explicó que las cartas notariales por difamación deben basarse en afirmaciones directas y específicas, algo que, según él, la 'Urraca' no hizo.

“Hablar de conjeturas no equivale a afirmaciones”, destacó el letrado, indicando que no responderán la carta por considerar que no cumple con los requisitos legales necesarios. En ese sentido, el letrado dejó sentado que no están dispuestos a seguirle el juego a la conductora de "Magaly TV, la firme" .

"No pierdas tu tiempo, no vamos a responder, no por estrategia, sino porque no cumple los requisitos para que sea respondida. Mi consejo es que no pierdas tu tiempo y sigue con tu programa como hasta ahora. Que pretendas denunciar sin haber dicho su nombre, es pérdida de tiempo (...) yo creo que más allá es quizá hacer un poco de escándalo, de quizá querer enfrentarse contigo, de figuretear, pero no es un tema legal", argumentó la defensa de 'Peluchín' en "Amor y fuego".