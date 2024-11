El popular 'Peluchín' decidió comunicar a sus televidentes que él y las demás personas en el set de TV no se percataron del movimiento. No obstante, minutos después, la figura pública se alarmó al conocer que el temblor fue de magnitud 6 y el epicentro se registró en Lunahuaná.

"Dicen que se acaba de dar un temblor, no lo hemos sentido, no sabemos dónde ha sido. En todo caso, ya les estaremos informando. Bastante gente nos está escribiendo, pero aquí ha pasado desapercibido (...) Esperemos que no haya habido daños", manifestó la figura de Willax TV.