El exfutbolista, Luis ‘Cuto’ Guadalupe , no dudó en comentar sobre la relación del popular ‘Aladino’ y Pamela Franco en el programa ‘América espectáculos’. El también creador de contenido indicó que le tiene mucho cariño a Cueva, no obstante, “no comparte muchas cosas” sobre su accionar, pero que son adultos y cada quien se hace responsables de sus actos.

Asimismo, expresó que para él lo más importante es Dios, su madre y sus hijos, esto en relación con que una familia unida es más fuerte. Cuando le preguntaron sobre el debut de Cueva como cantante al lado de Pamela Franco, expresó que no la parece bien nada lo que está pasando alrededor del jugador de Cienciano.

"Oro por él... No somos quién para juzgar, cada uno vive su vida como mejor le parezca, pero no lo comparto y es válido, pero si es feliz bien por ellos, pero de hecho que uno siempre trata de seguir una línea correcta... No comparto nada de esas cosas", fue el comentario tajante del 'Cuto' Guadalupe.