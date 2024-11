En un mensaje compartido, López muestra una conversación con su madre, quien le pide a Cueva saldar la deuda para poder realizarse exámenes médicos debido a problemas de salud. "La última vez que le envié un mensaje fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada. Es indiferente a pagarme", refiere López.

En el mensaje, su madre le envía un meme que aduce: "Te invito a pagarme lo que me debes". Luego, protesta lo siguiente: "Vi este mensaje y quisiera enviárselo a Christian (...) necesito el dinero para mi dentadura y otros exámenes. Tengo que hacerme una resonancia al hígado".

Pamela López expresó su indignación por la falta de apoyo del jugador hacia su familia. "Discúlpenme si sigo exponiendo estas injusticias, pero no solo no me pasa ninguna pensión alimenticia para nuestros tres hijos, sino que también le debe a mi madre, quien lo ha ayudado económicamente en varias ocasiones", afirmó.