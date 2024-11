Christian Cueva sorprendió al afirmar que no tendría inconveniente en visitar el set de Magaly Medin a junto a Pamela Franco . “No tengo ningún problema con nadie”, admitió el popular 'Aladino', dejando abierta la posibilidad de que la nueva pareja del momento se enfrente a la ‘Urraca’ en su programa.

Cueva también expresó su incomodidad con la persecución mediática luego que 'oficializara' su relación con la cantante: “Es feo vivir así, que te estén persiguiendo, metiendo el micro. Si me paro acá, es porque quiero tener una vida tranquila”.

La conductora Magaly Medina no ocultó su malestar al escuchar que Christian Cueva se refirió a ella como “madrina” al salir de una emisora radial.

Con una mezcla de humor y desdén, Medina pidió más respeto: “Ahora, como uno me dice madrina, ya todo el mundo me madrinea. ¡Aguanten un poco su coche!”. Su reacción dejó claro que no tolera la familiaridad con la que Cueva se dirigió a ella, subrayando la distancia que prefiere mantener con ciertas figuras mediáticas.