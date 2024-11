Magaly Medina no cree en el cambio de Christian Cueva . Este viernes 8 de noviembre, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ reaccionó a las recientes declaraciones del jugador de fútbol, quien aseguró querer cambiar y “ser mejor persona” por Pamela Franco . ¿Qué dijo la presentadora? Te contamos.

El futbolista Christian Cueva declaró ante los medios sobre su vínculo con Pamela Franco y se mostró muy convencido en trabajar por ser mejor persona y hacer las cosas diferentes con la cantante. Sin embargo, la conductora Magaly Medina aseguró que no creía en las promesas del jugador.

“Su discursito de siempre. Lo ha dicho toda la vida, al igual que los Domínguez, no. Ellos son mucho de prometer, mucho de hablar, pero hace mucho tiempo que todos sabemos como adultos que somos que hemos crecido un poquito que eso de: ‘¡Ay, sí! Porque yo estoy tratando de mejorar. Ella me impulsa a mejorar’. ¡Mentira!”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

“Del quiero ser, de la palabrería barata al hacerlo hay un largo trecho, la persona que quiere ser mejor para sí mismo, ni siquiera para el otro, porque cuando tú eres mejor para ti mismo eres mejor para la gente que amas, te conviertes en un mejor ser humano, pero estos tipos no pueden entender eso en su mentecita pequeña no les entra. No trabajan tratando de ser mejores”, añadió.