Cuando le preguntaron si consideraba que Pamela Franco era la mujer de su vida, este no titubeó y respondió: "Yo considero que sí (es el amor de mi vida). Creo que en esta vida no somos perfectos, pero trataremos siempre de mejorar, de ser mejores personas (...) es una gran persona que me inspira a seguir mejorando, hay cosas muy bonitas que tenemos en mente y vamos a ir poco a poco, fluyendo".