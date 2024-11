Luciana Fuster recurrió a sus redes sociales tras la reciente consulta a su expareja, el chico reality Patricio Parodi, sobre la supuesta relación amorosa entre ella y el compositor colombiano Juan Morelli. La ex Miss Grand International decidió no responder a las declaraciones de "Pato" y, en cambio, compartió momentos de felicidad desde Miami, ciudad en la que se encuentra actualmente.

Luciana Fuster compartió imágenes disfrutando de las playas de Miami . La ex Miss Grand International lució un bikini, lentes de sol y un sombrero playero, dejando ver que está disfrutando al máximo su estadía lejos de Perú. Sin embargo, no reveló si está acompañada por Juan Morelli o si disfruta del verano en solitario.

La ex Miss Grand International, Luciana Fuster, ha optado por guardar silencio frente a las recientes declaraciones de su expareja, Patricio Parodi. Por su lado, el chico reality también evitó profundizar sobre terceras personas, pero frente a las cámaras de Más Espectáculos expresó:"Yo no me meto nunca en vida de terceros (...) Todo muy bien con todo el mundo (¿Buenos deseos para ella?) Para todo el mundo, no quiero generar nada (...) Yo siempre buena vibra, amor y paz para todo el mundo".