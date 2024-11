Carmen Mamani , una trabajadora de limpieza , se convirtió en heroína al salvar a un joven que intentó lanzarse del Puente Grau en Arequipa el pasado viernes 29 de noviembre. La mujer se mostró alarmada al ver que el hombre, en aparente estado de ebriedad pensaba lanzarse del puente y no dudó en ayudarlo.

La madre de familia presumió que el joven intentaría acabar con su vida lanzándose del puente y esto encendió sus alarmas, por lo que decidió llamar a la policía, pero en vista de que estos aún no llegaban, decidió actuar por su cuenta.

“Vi pasar a un joven todo triste y llorando, pero seguí trabajando. El joven estaba sentado en el puente con una botella, tomando valor supongo. Yo llamé al 105 y esperé a que llegara la Policía y como no venía, me tomé de valor, me acerqué a él, lo agarré de la cintura y lo tumbé al suelo”, contó la mujer a TV Perú.