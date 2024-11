En una entrevista radial al día siguiente, la cumbiambera explicó si está en la 'dulce espera' después de ya no esconderse más con 'Aladino'.

En ese sentido, la cumbiambera aclaró que no se encuentra embarazada y reveló que la ecografía que llevaba en sus manos, mencionada por Brunella Horna en el programa "América Hoy" , pertenece a su hija, fruto de su pasada historia con Christian Domínguez .

"Esa es la ecografía de mi cata y una persona en algún momento me lo pidió para hacerle un cuadro y yo no recordaba que se lo había dejado y me lo entregó ayer", respondió la cumbiambera.