Pamela Franco RESPONDE sobre embarazo tras sostener imagen de ecografía

Cuando finalmente le mostraron la imagen, Pamela Franco no tardó en ofrecer una explicación clara y precisa. La cantante aseguró que la ecografía en cuestión no es reciente ni tiene un significado especial relacionado con su salud o un posible embarazo. Se trata, en realidad, de un recuerdo muy especial relacionado con su hija, a quien comparte con Christian Domínguez .

"Ah no. Esa ecografía es de mi Cata," explicó Pamela, refiriéndose con cariño a su hija Catalina. "Una persona en algún momento me la pidió para hacerme un cuadro, y ayer me la entregó. Me había olvidado," añadió, dejando en claro que no había nada más que especular al respecto.