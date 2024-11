Christian Domínguez SE PRONUNCIA tras exponerse imagen de Pamela Franco con ecografía: "Siempre hemos hablado"

La farándula peruana no deja de sorprender con sus intrincadas historias. Esta vez, la protagonista es la cantante Pamela Franco , quien ha vuelto a ser el centro de atención después de que se difundieran imágenes en el programa 'América Hoy' donde aparece sosteniendo una ecografía. Las especulaciones no se hicieron esperar, y las cámaras de URPI no tardaron en buscar a su expareja , Christian Domínguez , para obtener su reacción. Aquí te contamos todos los detalles de este inesperado drama.

"No, no, no, no. Yo simplemente... Siempre hemos hablado sobre mi hija. Yo solo mantengo una comunicación cordial con la mamá de mi hija. Cordial, como padres, como tiene que ser, por temas exactos de la bebé," declaró Christian, visiblemente incómodo y evitando dar más detalles que pudieran alimentar las especulaciones.