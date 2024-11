Christian Cueva rompe su silencio y se pronuncia tras imagen de Pamela Franco con ecografía

Aunque las expectativas eran altas, Christian Cueva decidió no hablar directamente sobre la fotografía de Pamela Franco sosteniendo una ecografía. A pesar de la conexión que el público ha establecido entre ambos, el jugador de Cienciano prefirió no referirse al tema y, en cambio, se dejó ver en un ambiente más relajado.

"No, no, no, no. Yo simplemente... Siempre hemos hablado sobre mi hija. Yo solo mantengo una comunicación cordial con la mamá de mi hija. Cordial, como padres, como tiene que ser, por temas exactos de la bebé," declaró Christian, visiblemente incómodo y evitando dar más detalles que pudieran alimentar las especulaciones.