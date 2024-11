En la entrevista, Aguilar no solo habló de las amenazas de muerte, sino que reveló algunos de los mensajes violentos que recibe de sus extorsionadores. "Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho", confesó el intérprete de Vuela Palomita. Estos mensajes, explícitos y amenazantes, han generado un gran impacto en su vida, llevándolo a intentar blindarse contra el temor y el estrés psicológico que le producen.