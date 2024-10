La locutora radial aseguró que no tiene intenciones en prohibirle a Jaime La Torre encontrarse con su hija cuando desea, pues no quiere que su hija viva lo que ella vivió al perder a su familia. “Nunca le voy a prohibir, lo dije hace bastante tiempo, yo perdí mi familia, pero mi hija no va a perder su padre. Janet, yo soy y la gente que me conoce sabe la clase de persona que soy, que he ido aprendiendo en el camino ¿me entiendes? Y me he hecho con esta coraza porque la vida me ha hecho aprender de esta manera”, destacó.