Las reacciones en redes no se hicieron esperar, con comentarios como: "Qué nostalgia verla envejecer más y más", "ya no puede hablar nuestra Chilindrina", "nuestra Chilindrina ya es una persona mayor y aún así se recuperó poco a poco, no es ridiculez que se vista así", "pobrecita, debería estar descansando, todavía trabajando" y "cuiden sus palabras, por favor, no saben cómo pueden afectar a una persona si los llega a leer", expresaron diversos internautas.