Horóscopo de HOY domingo 18 de enero 2026 con Jhan Sandoval: ¿què dice el tarot para ti en el área del amor?

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, domingo 18 de enero de 2026.

    Hoy, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete ofrecerte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Curioso por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 18 de enero de 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino hoy. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

    Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

    No tomes decisiones radicales, aún menos si están basadas en alguna herida emocional. Es el momento de identificar de dónde vienen esas pulsiones y sanarlas para vivir en paz y armonía.                     

    Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

    Este día será de descanso, pero también de evaluación de proyectos. Cada vez tomas más en cuenta la posibilidad de iniciar negocios o una etapa académica nueva que cambie tu vida profesional.                          

    Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

    Cuidado con decir una media verdad. Si bien salvarías el momento, luego tendrás que sostenerla con nuevas mentiras cuando enfrentes interrogatorios más exhaustivos. Sé transparente.                        

    Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

    Tienes muchos pendientes domésticos que no se atendieron a lo largo de la semana. Esto no te permitirá descansar como lo tenías previsto. No obstante, tener todo en orden te dará tranquilidad.            

    wapa.pe

    Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

    Estás por iniciar la semana y no has supervisado el detalle de algunas gestiones que estás por entregar. Es mejor que aproveches las horas del día para revisar, encontrarás pendientes por corregir.                            

    Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

    No puedes aislarte y solo escuchar esos pensamientos que te dictan cosas negativas. Hoy rompe con este comportamiento y acércate a tus amistades. Necesitas hablar y recibir apoyo emocional.               

    Horóscopo Libra hoy (septiembre 24- octubre 23)

    En horas de la tarde tendrás un almuerzo con amigos o familiares que aprecias mucho. La atención y el cariño que recibirás te hará muy bien. Evita pasar por tiendas o comprar cosas innecesarias.    

    Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

    El rechazo que sientes por tu pareja tiene origen en todos los conflictos que han surgido últimamente. Detente a evaluar con calma esta situación y plantea soluciones para evitar alejamientos. 

    Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

    Tu energía será desbordante, esto te permitirá atender todo lo pendiente con gran rapidez y concentración. Ahora te valoras más y no permitirás que se acerque gente que no vale la pena. 

    Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

    Es posible que te sorprenda los comentarios o las acciones de una persona que parecía no tener ningún reproche o conflicto contigo. Mantén la calma, luego podrás aclararlo todo.                                        

    Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

    No regreses a esa actitud que antes te ha traído tantos problemas. Ahora estás en otro tiempo y en otra etapa de tu vida. Actúa desde la reflexión y la madurez, luego todo lo podrás manejar.            

    Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

    Estar a solas hoy es lo mejor que te puede pasar. Hace días necesitabas apagar cualquier ruido externo para poder escucharte y darte cuenta qué es lo que realmente deseas. Luego decidirás.

    Jhan Sandoval Horóscopo HOY

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Para el 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde el 2017 a la fecha, Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el  fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el Horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

    ¿Qué signo soy de acuerdo a mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal?, ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas, aquí te proporcionamos una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con sus características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidentalchino hindú, proporcionando una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología, una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia. 

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representado por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluye constantemente y se ajusta a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación. 

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que nos ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en nuestra vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

