Horóscopo de HOY sábado 23 de agosto 2025 con Jhan Sandoval: Lee AQUÍ las predicciones para los 12 signos zodiacales

Hoy, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete ofrecerte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Curioso por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 23 de agosto 2025? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino hoy. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!
Jhan Sandoval Horóscopo HOY
Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Para el 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde el 2017 a la fecha, Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el Horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.
¿Qué signo soy de acuerdo a mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal?, ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas, aquí te proporcionamos una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con sus características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, proporcionando una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología, una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representado por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluye constantemente y se ajusta a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que nos ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en nuestra vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre