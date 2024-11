TEPHA LOZA reveló los REQUISITOS que debe tener su próximo GALÁN: “Todo tiene que ser recíproco”

Tepha Loza se presentó en el set de ‘América Hoy’ el jueves 29 de septiembre y no pudo evitar hablar sobre el fin de su relación con Sergio Peña .

La hermana de Melissa Loza aseguró que no se encontraba triste por haber puesto punto final a su romance con el futbolista, como muchos han rumoreado y afirmó que se sentía tranquila.

“Las cosas se dan por algo, Dios sabe, yo estaba acá, él estaba en otro país, pero yo estoy tranquila, sigo viva, la gente piensa que sigo triste. No te puedo decir que uno dio más que otro porque fue poco tiempo”, contó la modelo.

A pesar de su reciente ruptura, Spheffany Loza no le cierra las puertas al amor y sabe cuáles son los requisitos que debe cumplir el próximo galán con quien decida tener una relación.

" Que sea una persona que se proyecte con sueños, que no sea conformista ", dijo la influencer quien dejó en claro lo que espera para su vida en el amor.

"(¿Si di más en la relación que Sergio?) Es que no te puedo decir que uno dio más que el otro porque fue poco tiempo. De repente públicamente puede ser que sí, pero en el momento me ganó la ilusión, tanto a él también, pero no tiene nada de malo. Creo que nadie debería juzgar, ni afirmar porque tienen que pensar que detrás de nosotros hay una familia que puede salir herida", resaltó.