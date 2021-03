Said Palao le dedicó aromoso mensaje a Alejandra Baigorria sobre convertirse en padres

En la última edición de Esto es guerra, Alejandra Baigorria fue consultada por los conductores del programa sobre su deseo de convertirse en madre. La empresaria comentó sobre la dedición de congelar sus óvulos, entre otras cosas.

“Hace más de un año decidí congelar mis óvulos, estaba soltera en ese momento”, expresó la guerrera, además dijo que nadie puede cortar las alas de los sueños de los demás. “Yo soy una mujer independiente desde los 18 años y me creo capaz de ser mamá este o no con pareja”, respondió.

A modo de broma, Johanna San Miguel le consultó a Said Palao qué siente sobre los deseos de maternidad de su pareja.

Said Palao espera que la relación con Alejandra Baigorria se consolide

Como se sabe, Said Palao es papá de una pequeña y por ello, no dudó en expresar la gran responsabilidad que es tener un bebé. Ante esto, le expresó unas tiernas palabras a Alejandra, su actual pareja.

"Yo creo que las cosas con amor, con tiempo y cuando se consolida algo chévere, vienen los hijos y una familia bonita. Todo es bajo un proceso para que cuando nazca el bebé sea en las mejores (condiciones)", señaló el combatiente, mientras su compañera Paloma Fiuza cargaba un bebé de juguete.

Alejandra Baigorria desea ser mamá este año

Hace unos días Alejandra Baigorria reveló ante las cámaras de América Espectáculos su deseo de ser madre, información que lleva tiempo replicando, pero que es un tema que también debe evaluarlo con su pareja.

“Él es papá, por ese lado tiene un poco más de madurez que yo porque yo no soy mamá. Yo le dije que tengo un anhelo, que ya debes haber escuchado, y en ese momento me dijo ‘yo no le corro a nada de eso, ni al matrimonio ni al tema de los hijos, ya en su momento se verá’ y sí, en su momento se verá”, finalizó.