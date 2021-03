Tula revela que su mamá está delicada por la covid-19: “No hay oxígeno por ningún lado”

La presentadora de televisión Tula Rodríguez mencionó a sus seguidores y seguidoras de Instagram que su mami se encuentra delicada de salud, después de haberse contagiado de covid-19.

La empresaria mencionó que ella y su hijita se encuentran bien, solo que han perdido el sentido del olfato. Por otro lado, la conductora de ‘En Boca de Todos’ mencionó que su mami es la que se encuentra delicada, pero que la están atendiendo en su casa.

“Está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado”, mencionó en su cuenta oficial de Instagram.

Rodríguez también dejó un mensaje para algunos malos usuarios en internet que mencionaron que ella había fallecido por la covid-19. Tula les pidió que sean empáticos, pues su padre está en otro lugar y se encuentra muy preocupado por ella.

Tula Rodríguez dedica mensaje a su hija con COVID-19: "Estamos tan cerca y a la vez separadas"

Hace unos días, Tula Rodríguez confesó que dio positivo a coronavirus ausentándose del programa ‘En boca de todos’ que conduce junto a Maju Mantilla, que también está contagiada. La artista confirmó en un enlace con el espacio televisivo lo que más temía el enfermar a su mamá e hija, ya que también presentaban los síntomas del COVID-19.

La presentadora de televisión compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para su hija tras conocer que tiene la enfermedad.

“Mi Vale, estamos tan cerca y a la vez separadas... sabes que todo es por nuestra salud, gracias por ser tan madura y asumir todo como una niña buena y noble.... tengo ganas de apachurrarte como siempre, pero sé que prontito volveré a abrazarte y decirte lo mucho que te amo cara a cara y que como siempre #TodoVaEstarBien @valeperuoficial eres la mejor”, le escribió a su hija, este texto lo acompañó con una foto de ellas dos.