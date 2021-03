Tula Rodríguez dedica mensaje a su hija con COVID-19: "Estamos tan cerca y a la vez separadas"

Hace unos días, Tula Rodríguez confesó que se dio positivo a coronavirus ausentándose del programa ‘En boca de todos’ que conduce junto a Maju Mantilla, que también está contagiada. La artista confirmó en un enlace con el espacio televisivo lo que más temía el enfermar a su mamá e hija, ya que también presentaban los síntomas del COVID-19.

La presentadora de televisión compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para su hija tras conocer que tiene la enfermedad.

“Mi Vale, estamos tan cerca y a la vez separadas... sabes que todo es por nuestra salud, gracias por ser tan madura y asumir todo como una niña buena y noble.... tengo ganas de apachurrarte como siempre, pero sé que prontito volveré a abrazarte y decirte lo mucho que te amo cara a cara y que como siempre #TodoVaEstarBien @valeperuoficial eres la mejor”, le escribió a su hija, este texto lo acompañó con una foto de ellas dos.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla anuncian que tienen coronavirus

Ambas conductoras, Tula Rodríguez y Maju Mantilla salieron a hablar sobre los síntomas que han sentido y piden a las personas que se sigan cuidando.

“Lamentablemente dieron positivo, me hubiera gustado que sea potra historia. Mi mama es positiva al igual que mi hija. Valentina, por ser niña, no tiene síntomas y mi mama ha estado bastante bien., Hoy está un poco lenta, echada, no tiene muchos síntomas, siente como un dolor de cuerpo, no tiene fiebre, la saturación esta perfecta. Está físicamente adolorida”, dijo Tula Rodríguez, al borde del llanto.

Por su parte, la ex reina de belleza se quebró al hablar de sus pequeños. “Cumpliendo con las normas de bioseguridad que América Televisión y ProTV establecieron ante la crisis sanitaria que se vive en el Perú y mundialmente, se informa que las conductoras del programa ‘En boca de todos’: María Julia Mantilla García y Tula Rodríguez Quintana, se sometieron -como cada semana- a un examen molecular, dando ambas resultado positivo para COVID 19.