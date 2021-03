Natalie Vértiz sobre su segundo embarazo: “No soportaba ni cuando Yaco masticaba"

Natalie Vértiz se reencontró con Jazmín Pinedo en En boca de todos y no dudó en expresar su emoción, pues ambas anunciaron su embarazo cuando eran compañeras en Esto es Guerra.

En esta emoción, la modelo contó lo mucho que le chocó este segundo embarazo. Uno de los perjudicados fue Yaco Eskenazi.

“Me siento increíble, los primeros tres meses fueron difíciles, me he sentido indispuesta, pero siempre con muchas ganas de trabajar”, comentó la ex reina de belleza en un enlace con “En boca de todos”.

“No soportaba ni cuando Yaco masticaba. Apenas dije la noticia de mi bebé, quiso salir a saludar (en alusión a que se empezó a notar su pancita de embarazada)”, acotó emocionada.

Natalie Vértiz señaló también que vive esta experiencia como si fuera la primera.

“Me siento plena, es como si viviera esto por primera vez, es mi segundo embarazo, pero no sé cómo explicar lo que siento, me siento dichosa", dijo la modelo, quien fue respaldada por Jazmin Pinedo.

Jazmín Pinedo emocionada con embarazo de Natalie Vértiz

"Es como volver a empezar de nuevo. Te debes sentir feliz y orgullosa de tu familia. Es una familia bonita, constituida, no sabemos si será reina o rey (en referencia al bebé de Natalie Vértiz)”, señaló la conductora de “En boca de todos”, emocionando a Natalie.

.

“Hemos empezado juntas, hemos pasados tantas cosas juntas. Es una maravilla volver a vivir esto, una pareja se construye con el tiempo, estamos viviendo un momento muy bonito”, dijo la exreina de belleza.