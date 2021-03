Magaly Medina reafirma que Ivana Yturbe está embarazada | VIDEO

La conductora de espectáculos Magaly Medina sorprendió a los televidentes al reafirmar que la modelo Ivana Yturbe se encuentra en la dulce espera.

La periodista comentó que tiene las pruebas para comprobar la información que está dando a conocer, pero entiende que aún la joven desee mantener en privado su gestación.

Cabe recordar, la influencer un día antes se presentó por primera vez en señal abierta y negó que estaba esperando un bebé.

"No puedo decir exactamente lo que sé, porque no puedo revelar mis fuentes", manifestó la presentadora convencida por la noticia.

"Las fuentes son sagradas para un periodista, pero que sin duda está embarazada, nosotros seguimos afirmando que lo está", agregó.

"No puedo decir de cuántos meses, pero sí creo de muy poquito. La mayoría de las madres primerizas se cuidan muchísimo", sostuvo la figura de ATV.

"Tengo nuevos documentos en mano, pero creo que es ella que debe dar esa versión y anunciarlo. Quizá en un mes o dos meses más, nos llegue esa sorpresa", finalizó Medina.

Ivana Yturbe aclara los rumores de su embarazo

La modelo emocionada dio detalles inéditos del especial momento que vivió con su esposo y su familia.

Sin embargo, la joven aprovechó la ocasión para aclarar el rumor que estaría embarazada.

“No, no necesito un documento para ser mamá. Definitivamente es algo que sí quiero, sí anhelo. Me muero de ganas de ser mamá. Es algo que por el momento no se da. No me casé por eso”, expresó Ivana.