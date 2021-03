Ivan Yturbe conmovida niega que está embarazada: "Espero que Diosito lo mande pronto"

Ivana Yturbe reapareció contenta en televisión luego de haberse casado en una íntima boda con Beto da Silva en Trujillo.

La modelo emocionada dio detalles inéditos del especial momento que vivió con su esposo y su familia.

Sin embargo, la joven aprovechó la ocasión para aclarar el rumor que estaría embarazada.

“No, no necesito un documento para ser mamá. Definitivamente es algo que sí quiero, sí anhelo. Me muero de ganas de ser mamá. Es algo que por el momento no se da. No me casé por eso”, expresó Ivana.

Foto: Captura programa 'En boca de todos'

A su vez, Ivana no dudó en seguir expresando sus deseos de convertirse en madre y formar una gran familia con Beto.

“No, Jazmín, no estoy embarazada. De hecho, es algo que anhelo mucho y me pone muy sensible porque lo venimos buscando hace tiempo. Espero que Diosito lo mande pronto", agregó.

¿Cómo celebró Ivana Yturbe y Beto da Silva su boda?

La ceremonia se llevó a cabo a las 6:30 p.m. en el domicilio de Richard Acuña, donde vive junto a Brunella Horna, quién es la mejor amiga de la influencer.

La boda civil fue sencilla y romántica, al estilo vintage con un fondo de pared follaje. En la grabación, se pudo apreciar cómo la modelo se posicionaba para lanzar su bouquet frente a un grupo de amigas.