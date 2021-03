Korina pasa momentos difíciles por no poder moverse “Estar inhabilitada me deprime”

La modelo Korina Rivandeneira habló de los duros momentos que está pasando por los fuertes dolores que están sintiendo en su cuerpo y que le han ocasionado que no se pueda mover con normalidad.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz mencionó que sigue con sus terapias para poder recuperar la movilidad, pero esta situación la ha perjudicado de manera emocional. Incluso, la esposa de Mario Hart confirmó que tiene depresión.

“Hoy tocó terapia nuevamente. Lamentablemente tuvo que ser hoy un poco más dolorosa pues debo apurar el proceso de recuperación porque estas lesiones y espasmos me están perjudicando emocionalmente."

Para los que no me conocen soy imparable, hiperactiva, inquita y estar inhabilitada me tiene en depresión, aunque soy muy positiva y siempre trato de estar feliz a pesar de lo que sea siento que hoy llegué a mi límite de tolerancia”, narró Korina.

La artista mencionó que los dolores comenzaron en el cuello, pero actualmente le duelen hasta los ojos.

“Todo inició con una simple tortícolis y terminó con espasmos en toda la espalda, cuello, hombros y brazos, limitándome al punto de dejarme inmóvil de dolor. Hoy tenía más movilidad en el cuello pero no podía echarme shampoo a la hora del baño porque los brazos no me dejaban. Estuve dos días seguidos con un dolor de cabeza tan fuerte que hoy amanecí con dolor en los ojos y mirar hacia los lados me dolía”.

“La terapia de hoy fue fuerte y dolorosa pero necesaria, me hicieron de todo. Me siento mucho mejor y espero mañana amanecer muy bien”, añadió.

De la misma manera, Korina dijo que ahora valora mucho estar saludable.

“Cuando vuelva a estar en mi 100% voy a valorarlo muchísimo más!!! ¡Tan rico que es estar saludable!”, expresó.