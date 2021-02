Ethel Pozo: “Estoy en la televisión por mi talento”

Ethel Pozo, quien ha sido cuestionada en muchas ocasiones por estar en televisión, resaltó que está donde está gracias a su talento. La animadora es cosciente que el nombre de su madre, Gisela Valcárcel, pesa. Sin embargo, resalta que eso no quiere decir que ella no haya luchado por hacerse un nombre.

La animadora habló su regresó a la televisión con Melissa Paredes y Janet Barboza, en América Hoy.

“(Estoy en televisión) Por mi talento sin duda. Este verano tuve opción de otras propuestas en otros canales y opté por quedarme. Esto sería como un bodeguero que le paga la carrera a su hijo para que sea administrador, el hijo se gradúa y administra la bodega de enfrente. Sin duda tenemos una productora y a lo largo de los años hemos hecho muchísimos programas, trabajo en la empresa desde el 2002. No me iría por el momento a otro canal u otra productora porque tengo mucho crecimiento personal en GV”, indicó Ethel Pozo.

“Además yo entré a la televisión a los 36 años, si hubiera sido porque mi mamá tuviera algo que ver, hubiera sido a los 18 años. Estoy agradecida con todas las propuestas que los canales me hacen, pero por este año me quedo en GV y en América Televisión. Además, este es un negocio e intervienen muchas personas antes que el producto salga al aire. Nosotros hacemos casting para otros programas también y debes tener aprobación porque de eso dependen las marcas y los auspicios”, indicó.

Respecto a sus compañeras de conducción, Melissa Paredes y Janet Barboza, Ethel Pozo se mostró bastante conforme, pues ha tenido una gran química con ellas.

“El tema del programa diario me ha dado demasiados buenos frutos porque es una conexión directa con el público. Estamos súper contentos. Ahora con Melissa y Janet hemos armado un buen grupo… Somos tres mujeres que no compiten porque distintas y aportamos cosas distintas. No hay un tema de competencia y eso es lo rico”, acotó a Trome.