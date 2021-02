Melissa Paredes habla de su nueva etapa en la conducción y sobre su matrimonio

Melissa Paredes está disfrutando de una nueva etapa profesional al ser parte de la conducción de ‘América hoy’. La actriz conversó con el diario Trome donde indicó que es una mujer de carácter fuerte y que no anda con rodeos cuando tiene que poner en ‘pare’ a alguien.

También comentó que no es de ‘marcar territorio’ con su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, porque la confianza predomina en su relación. Además, habló sobre su debut como conductora y de lo agradecida que está con la oportunidad, a pesar, de las críticas.

La artista contó que como toda persona hay días que se siente “mamacita, rica y apretadita, y otros, un desastre, cualquier cosa”, pero que lo importante es la actitud que uno le pone a la vida

Melissa indicó que tiene una relación muy buena con su esposo, lamentablemente, las cuarentenas agotan, pero no deja que su matrimonio se desgaste con tonterías, porque la confianza es la clave para ellos.

Como se sabe, el futbolista Rodrigo ‘el Gato’ Cuba se encuentra en Trujillo donde juega para el César Vallejo. Por ello, la conductora de televisión expresó que se le ha hecho difícil la relación a distancia, y que extraña convivir con su esposo porque agradable y bonito.

Melissa revela que no necesita GPS para su esposo

La artista manifestó que sería una tortura ponerle un GPS a su pareja, para conocer si le es infiel, pero que no lo necesitaría porque su relación como ya lo mencionó se basa en la confianza.

Por otro lado, reveló que cuando empezó a salir con pelotero solo se lo presentó a sus amigas del colegio, porque en el medio no tiene amistades.

Asimismo, habló que tiene un carácter directo que no se anda con rodeos cuando algo no le ‘cuadra’. Por ello, cuando siente que alguna persona confunde su buena onda, no duda en hacer el ‘pare’.

“Lo que pasa es que a veces se confunden. El hombre es muy básico y piensa que como tú eres amable, buena onda, cree que le estás coqueteando, entonces tienes que decirle: aguanta tu coche, no me quiero ir contigo a ningún lado”, expresó.