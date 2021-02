Melissa Paredes rompe en llanto al contar la muerte de su tía por COVID-19

La modelo y conductora Melissa Paredes habló por primera vez en señal abierta sobre la lamentable partida de su tía a causa del coronavirus.

La presentadora de 'América Hoy' rompió en llanto al recordar el doloroso momento que está viviendo con su familia en medio de la pandemia.

"Sí cholita, yo no había tocado este tema, lamentablemente mi tía falleció", sostuvo entre lágrimas la modelo.

Ethel Pozo al verla quebrarse en señal abierta confesó que Melissa fue a conducir pese a la tristeza que tenía por la reciente pérdida de su familiar.

"Meli tuvo que ir al día siguiente a entretener, el lunes tuvimos que estar contentos para levantar el ánimo a todos los peruanos. Pero, a veces uno nunca sabe lo que pasamos por dentro", sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.

"Gracias Ethel. Definitivamente, el show siempre debe continuar. Yo respeto mucho el escenario, desde que vivía en Ventanilla, por más chiquito que sea", agregó Paredes.

Melissa Paredes en Instagram conmovida reveló la muerte de su tía

La influencer a través de su red social compartió su pena por la partida de su tía el último domingo 14 de febrero. La actriz mencionó que su familiar había mejorado en los últimos días, pero desafortunadamente falleció.

“Me dijeron que partiste hace una hora y es tan difícil de creer. Hace unos días había mejoría, pero con este virus desgraciado no se sabe”, confesó.

“Es tan triste no poder acompañar tu cuerpo, no poder acompañar a tus hijos, no poder estar ahí para decirte adiós como te mereces. Te quiero tía! Te mando un beso al cielo! Aunque aún no lo pueda creer sé que estás al lado de Dios. Sé que estás en paz. Estoy sin palabras. Dios nos dé consuelo a toda la familia, sobre todo a tus hijos, nieto y hermanos”, se puede leer en la foto que compartió Melissa Paredes.