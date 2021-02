Janet Barboza sobre envejecer: “No tengo problema que vean mis arrugas”

Janet Barboza tiene años en la televisión, actualmente es parte de la conducción de ‘América hoy’. La presentadora habló con un medio local, donde indicó que no teme que los televidentes vean sus arrugas e imperfecciones, esto luego que se rumoreaba que usaba filtro en las cámaras para verse más joven.

“En mis redes sociales trato de utilizar algún filtro, pero no retoco mis fotos para que la gente que me ve en redes sociales y luego en vivo no vea que hay un gran cambio y se lleve un gran fiasco. Además, por allí me han visto luciendo mis canas, hice videos de eso en Tik Tok. No tengo problema que me vean las arrugas, líneas de expresión o manchas porque es parte de ser humano”, declaró Janet Barboza en una entrevista para un medio de El Comercio.

Para la popular ‘rulitos’ expresó que las mujeres no deberíamos envejecer y ser criticadas. “Las mujeres tenemos derecho de envejecer sin ser criticadas, vapuleadas, sin que eso se convierta en tema de burla o que te desmerezca. Soy una mujer joven, tengo 46 y me siento más rica y apretadita que nunca. No me ponen filtro, pero me gusta jugar con esas cosas porque hay muchas personas que se espantan”, añadió.

Asimismo, afirmó que nuestra sociedad predomina la doble moral. “Si usas filtro se espantan, si convives con tu pareja antes de casarse se espantan. Y las personas que más critican son las que más lo hacen. Conclusión todo lo tomo en son de broma”, indicó.

Novena temporada de ‘América hoy’ junto a Christian Domínguez

La presentadora de televisión manifestó sentir agradecida por tener salud y trabajo durante estos duros tiempos a raíz del coronavirus. Por otro lado, aseguró que el vinculo entre Ethel Pozo, Melissa Paredes y ella fluye como ola en el mar.

“Ha pasado un mes como jugando… Con Ethel trabajamos juntas el año pasado, y con Melissa recién estamos en esta temporada, pero me da la sensación de que nos conocemos de hace muchísimo tiempo porque fluye… Son un par de mujeres con muchas ansias de hacer las cosas bien igual que yo”, expresó.

Además, comentó no tener problemas con Christian Domínguez, ahora que es el nuevo colaborador del programa y aclaró que se lleva bien con el artista.

“Una persona que consiga trabajo siempre será bienvenida. Todos estamos para sumar. ¿Si le di duro? Creo que trato de ser lo más transparente, objetiva e imparcial. Creo que hay muchas cosas que a muchas personas les hubiera gustado decir a Christian Domínguez y no tuvieron la oportunidad y yo perdí la vergüenza, perdí la pena hace muchos años. Así que dije bueno le preguntaré y si quiere me responderá”, dijo Barboza y agregó: “A Dios gracias todo está bien con él”.