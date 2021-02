Melissa Paredes durante debut como conductora: “Estoy nerviosa, no puedo más”

Este lunes 1 de febrero, Melissa Paredes debutó como conductora de América Hoy junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. La joven entró a escena y se sinceró con el público confesando que estaba muy nerviosa.

Sus compañeras de conducción no dudaron en darle la bienvenida y celebraron su primer día como conductora en el espacio de América TV.

“Estoy muy agradecida porque otra vez estamos frente a frente en un programa en vivo (...) Estoy nerviosa, no puedo más. Ethel, no sabes lo nerviosa que estoy, pero aquí estamos. Soy una mujer de retos”, dijo Melissa Paredes, aclarando que quizás no se note mucho, pero es lo que siente.

Melissa Paredes aconseja a Ivana Yturbe

Durante la emisión del programa, Paredes supo desenvolverse bien y trató de mostrar mucha naturalidad en cada uno de sus comentarios. Incluso, cuando entrevistaron a Ivana Yturbe, la modelo no dudó en darle unos consejos, pues ella está casada con un futbolista.

Como se recuerda, Ivana tiene una relación con Beto Da Silva, son quien pronto contraería matrimonio. Y aunque en exclusiva señaló que la boda se pospondría, Iturbe aclaró que su relación sigue intacta.

“Te juro que te entiendo totalmente y entiendo también que te critiquen muchísimo. Fue lo mismo conmigo en aquel momento, me acuerdo que me decían por qué me caso tan rápido y se inventaban tantas cosas, pero báñate en aceite, el amor es lo que importa, yo pienso así”, le dijo Melissa Paredes a su colega de pasarela.

Asimismo, le resaltó que si bien es cierto es difícil ser esposa de un futbolista, que no todos son iguales.

“Es muy difícil ser la esposa de un futbolista, tú lo sabrás, hay que a veces estar donde está el esposo pero a la vez - recomendación, mi amor - sigue tus sueños siempre. Ambos vuelven para donde tienen que volar”, señaló.