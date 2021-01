Melissa Paredes responde a rumor de separación con su esposo Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba son una de las parejas más sólidas del medio artístico. Sin embargo, hace unos días comenzó a especularse que estarían separados.

Ante ello, la modelo rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram, para aclarar cuál es su actual situación sentimental con su esposo.

¿Melissa Paredes terminó con Rodrigo Cuba?

El futbolista y la intérprete de 'Ojitos hechiceros' sorprendieron a sus seguidores, al dejar de publicar con frecuencia imágenes de ellos juntos en las redes sociales.

Este hecho generó en los cibernautas algunos comentarios, insinuando que habría llegado a su fin el romance. Sin embargo, la joven aclaró el tema de inmediato.

La influencer reveló que el padre de su menor se encuentra en Trujillo entrenando con su equipo. “Creo que hace tiempo no hablamos, no les he contado. Rodrigo se fue a trabajar. Yo estoy aquí”.

Cabe recordar, el futbolista fue presentado como el nuevo integrante de la Universidad César Vallejo: “Bienvenido Rodrigo Cuba. El futbolista de 28 años llega a César Vallejo para reforzar la defensa por la temporada 2021”, comentaron en la red social oficial del equipo.

Melissa Paredes en Instagram mostró detalles de su viaje a Disney

La actriz mostró contenta lo que fue su día en el parque Magic Kingdom de Walt Disney World. "Unas vacaciones diferentes pero a tu lado siempre serán hermosas. Te amamos con el alma Mia, disfrutando siempre de ti! De tu niñez, de tus travesuras y ocurrencias", sostuvo Melissa.

Por su parte, Rodrigo Cuba le dedicó un romántico mensaje a su esposa: “Feliz aniversario mi vida, donde los sueños de hacen realidad #4years @melissapareds”.