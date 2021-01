'Choca' Mandros se pronunció tras ser captado en fiesta pese al COVID

'Choca' Mandros reapareció con la conducción de 'Estás en todos' luego de haberse ausentado durante varios días de la televisión, tras haber sido blanco de críticas por ser captado sin mascarilla en una fiesta de Punta Hermosa, cerca al grupo del productor de 'Esto es guerra' y Karen Dejo, quienes tampoco cumplieron con los protocolos de bioseguridad para evitar propagar la COVID-19.

¿Qué dijo 'Choca' Mandros tras ser captado en una discoteca en pandemia?

La figura de América Televisión apareció en su programa de los sábados pidiendo disculpas por su comportamiento en medio de la crisis sanitaria que vive el país.

“Fue una exposición mía de salud que ustedes no deben hacerlo tampoco. Soy consciente que esos minutos que estuve ahí cometí un error. Pido las disculpas primero a mis papás y también al público, que nos ve por más de ocho años y me sigue. Quiero pedirles disculpas, porque siempre he salido dando las recomendaciones del caso y lo seguiré haciendo”, indicó.

"Yo irresponsable con mis compañeros no voy a serlo, por eso es que si yo tengo la posibilidad de reaccionar lo haré. Señores no bajen la guardia, yo ya aprendí... No se va a volver a repetir, disculpen señores yo acá voy a entretenerlos... De las cosas se aprenden y hay que continuar, porque la vida es una”, agregó.

Natalie Vértiz brinda su apoyo a 'Choca Mandros' tras regresar a la TV

Ante lo expuesto, Natalie Vértiz manifestó su apoyo a 'Choca' y resaltó su disposición a aceptar las consecuencias de sus actos.

“Así es Choquita, te caes, te levantas y siempre dando un buen ejemplo. Estoy feliz de poder estar contigo, y el show tiene que continuar señores”, comentó la modelo.

¿América TV lo retirará a 'Choca' Mandros por asistir a una fiesta en pandemia?

Durante la última semana, se especuló el posible retiro del presentador de espectáculos por asistir a una discoteca de Punta Hermosa luego de informarse que los contagios habían ascendido. Sin embargo, informó que ya fue sancionado por unos días fuera de señal abierta.

Ante ello, Mandros comentó: “Me expuse innecesariamente (…) Recién salgo hoy día sábado, porque el canal me sancionó saliendo de Más espectáculos en la semana”, dijo el conductor peruano y confirmó que continuará hasta que América TV lo decida: “Seguiré estando acá, mientras que usted lo decida. Voy a seguir con mi chamba mientras me lo permita el canal”.