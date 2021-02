Mathías Brivio confesó que Michelle Soifer le caía muy mal

Mathías Brivio tuvo como invitada especial en su programa ‘Más vale tarde’ a Michelle Soifer. En el espacio de entrevistas, el periodista confesó que cuando entró la bailarina al programa Esto es Guerra, ella no le caía bien.

Asu vez, la también actriz reveló lo que pensaba del conductor de TV cuando lo conoció.

“La gente que te ha visto en televisión sobre todo en los realities tiene una imagen tuya de mala. Te hiciste un personaje y cuando la gente me preguntaba: ‘Que odiosa la Michelle Soifer’, yo les decía: ‘no es odiosa, puede ser pesada’”, señaló Mathías Brivio a Michelle Soifer, a lo que ella rápidamente respondió: “Pero, ¿yo te caía chinche, sí o no?”.

Mathías no dudó en responder: “Sí, seré sincero. Olvídate, tú me caías mal. Te soy sincero porque no te conocía, no tenía el acercamiento. Después cuanto te conocí mucho más, me di cuenta de que no, que no eras una mala persona, que entrabas en una especie de personaje. Finalmente se apagaban las cámaras y las luces y quedaba la Michelle que tenemos acá. Un amor de persona”.

Por su parte, Soifer le expresó lo que pensaba de él cuando lo conoció.

“Para ser honesta, tú también me caías un poco mal porque tú apañabas todas las trampas del otro equipo y me sacabas de quicio, es la verdad. Tramposaso el ‘Mati’”, dijo en son de broma.

Hoy en día la pareja se cae bastante bien, incluso, no dudan en bromearse.

Michelle Soifer regresa a la actuación

Cabe señalar que tras estar por un buen tiempo alejada de la actuación, Michelle aseguró que regresará con un gran proyecto bajo el brazo.

Es así como dejó entre ver que participará en la telenovela ‘Junta de Vecinos’, donde actúan la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la actriz argentina Bárbara Torres, quien encarnó a Excelsa en 'La familia P. Luche'.

“Estoy grabando música, ensayando mis bailes… Acabo de terminar de grabar una novela que saldrá muy pronto. No me vayan a criticar mi actuación, ojalá que les guste. He tenido la oportunidad de compartir con dos actrices internacionales buenísimas, y he aprendido mucho. Mi personaje no es mala, sino que le toca vivir una vida difícil”, indicó.