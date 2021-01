Michelle Soifer reveló no arrepentirse de no haber aceptado cena con William Levy

Michelle Soifer hace unos años contó que el actor cubano, William Levy la invitó a cenar, pero que no aceptó porque en ese momento estaba con pareja, el modelo Erick Sabater.

Como se recuerda, el actor visitó nuestro país hace unos años gracias a la marca Ésika para el lanzamiento de su fragancia Magnat, en una campaña que lo llevó por México, Guatemala, Colombia y Ecuador.

“Sí, ¿puedes creerlo? (que William Levy le invitó a cenar). La verdad no quise tocar el tema para que no digan: ‘ay Michelle se está creyendo’. Creo que cualquier otra chica habría aceptado la invitación, pero yo no. Para qué voy a cambiar a mi bello (Erick Sabater), a quien adoro con toda mi alma, por una cena”, dijo la integrante de Esto es guerra.

La cantante respondió a través de su cuenta de Instagram que no se arrepiente de haberse negado a cenar con el galán cubano. Compartió una imagen donde se refirió sobre este recuerdo y agregó: “me volverá a buscar”.