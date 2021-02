Natti Natasha confirma su embarazo con tierna presentación en Premios Lo Nuestro 2021

¡En la dulce espera! Natti Natasha reapareció en el escenario de los Premios Lo Nuestro 2021 confirmando su gestación con una emotiva presentación junto a Prince Royce.

La cantante reapareció hermosa y luciendo un enterizo largo blanco que acentuaba su barriguita de 6 meses.

A su vez, su compañero de canto conmovió al agarrarle su pancita mientras interpretaban 'Antes que salga el sol'.

Natti Natasha confirmó su embarazo en los Premios lo Nuestro

La compositora dominicana enterneció a todos los asistentes del evento con la noticia, mostrando su avanzado embarazo.

"Esta bendición que está al frente de ustedes, gracias a Dios, es una prueba que las mujeres somos unas guerreras. Tantas veces que me dijeron que no iba poder ser madre, ahora tengo una barriguita de 6 meses", manifestó Natasha tras ganar un premio.

Natti Natasha confesó el difícil momento que pasó para salir embarazada

La cantante reveló el complicado momento que pasó con su pareja para tener un bebé. "Hablé con mi pareja Rafael [y le dije]: 'Los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante... pero en este momento el reloj [biológico] no para'", contó Natti, quien tras sufrir de quistes en la matriz en el 2007 se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio.

"Cuando me hacen [el] examen [el doctor] me dijo: "Por más que trates de [embarazarte] de forma natural [no se va a poder]. Así que me dijo que el [siguiente] paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro", sostuvo a People.

Sin embargo, el procedimiento médico no funcionó: "Me dijeron, tú no puedes tener hijos. Me sentí como un fracaso total como mujer. Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie".

Al final el sueño de Natti se dio: "Estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol. La mañana siguiente, a [Raphy] le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: 'Tú estás embarazada'".