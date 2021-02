'Robotín' sobre sus hijos: "Lamentablemente les voy a quitar el apellido"

A través de un reportaje que realizó el programa de Magaly Medina, se pudo ver unas emotivas imágenes de cómo era la relación de Alan Castillo con sus pequeños.

Sin embargo, después de darse a conocer que dos de los tres hijos que tenía 'Robotín' con Jazmín, no eran de él, desencadenó una inesperada revelación.

Aunque, el artista manifestó que continuaría siendo el padre de los menores de manera legal, retiraría su apellido de los menores para evitar problemas en un futuro.

"Lo he pensado mucho, me asesora, el apellido no tiene nada que ver, pero lo voy hacer más adelante por problemas legales. Lamentablemente les voy a quitar el apellido", sostuvo.

El artista también ha decidido mudarse a un cuarto cerca a su casa por el bienestar de su familia. Además, Alan reveló que continuará viendo a los menores.

"Yo lo hago más por su mamá (Yazmín), la conozco cómo puede asesorarla para perjudicarme en algo. Hoy he visto a mis hijas. Le he preguntado a Yazmín sobre el padre, y no quiere saber nada de él. Le va poner sus apellidos", agregó.

A su vez, Robotin no pudo contener las lágrimas en el set: "Esto ya es muy difícil, yo ya no quiero llorar ni seguir en este tema. Yo quiero seguir trabajando por mis hijas".

La conductora al conocer la decisión del cómico, manifestó: "Padre es el que cría y eso tiene mucho mérito. Yo creo que hay que apelar al corazón de Robotin, y que asuma hasta que aparezca el padre verdadero, si es que quiere aparecer y reclamar la paternidad".