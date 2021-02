Danna Paola reveló intento de abuso sexual en su contra

La actriz Danna Paola quiso compartir una terrible experiencia como una forma de crear conciencia sobre el peligro que puede traer confiar en extraños. La mexicana contó que durante el periodo que grababa la serie “Élite” de Netflix, unos hombres la drogaron e intentaron abusar de ella en Madrid.

"No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", afirmó la cantante en un programa que fue transmitido por YouTube. La intérprete de “Mala fama” narró que, tras vivir una severa depresión, decidió salir a cenar con un amigo que había ido a visitar desde México.

Ya en el restaurante conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron iniciar una conversación, pero sin que la artista se diera cuenta le echaron algo a su bebida e intentaron abusar de ella en los minutos que su amigo se había ausentado para ir al baño.

"De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", relató.

Felizmente la artista logró llegar a su casa con ayuda de su amigo, pero al poco tiempo tuvo que ser ingresada al hospital, aunque contó que no tuvo mayor complicación.

"Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes e independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás", afirmó.