Marilyn Manson acusado de violencia sexual por la actriz Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood, famosa actriz que ha forjado su carrera desde muy joven y que ganó más popularidad gracias a la exitosa serie de HBO “Westworld”, acusó al cantante Marilyn Manson de abuso sexual y violencia doméstica.

Ya la actriz había hablado de haber sufrido violencia por parte de una de sus exparejas, pero en su momento no dijo nombres. Ella se presentó en el 2018 en el Congreso de los Estados Unidos para dar su testimonio como víctima de agresión sexual.

Pasaron casi tres años desde esa participación en defensa de una ley en apoyo a los supervivientes de agresión sexual en el país norteamericano, para que ella se armara de valor y pronuncie el nombre de su agresor. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un poderoso mensaje.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, se puede leer en la primera línea del texto que compartió la actriz, dando a conocer que el cantante era la persona a quien se refería a lo largo de estos años cuando aseguraba ser una víctima de violencia doméstica.

Como se recuerda, la relación entre Wood y Manson se hizo pública en 2007 cuando ella tenía 19 años y él 38. Se llegaron a comprometer en el 2010, pero terminaron la relación ese mismo año sin llegar al altar.

“Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, añadió en el comunicado.

En el 2016 la revista Rolling Stone reveló en un artículo que la mencionada actriz fue víctima de violación y violencia doméstica, y desde ese momento se volvió una de las artistas más combativas en este tema. En 2019, Wood promovió “The Phoenix Act”, un proyecto de ley para dar más cobertura a las víctimas de violencia doméstica. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley en octubre de ese año y entro en vigor en enero de 2020.

¿Qué dijo Marilyn Manson?

En septiembre del año pasado, el cantante Marilyn Manson se salió de una entrevista con Metal Hammar luego que la publicación mencionara el testimonio de Wood en que detallaba de una relación violenta del pasado.

Ante esto, los representantes del Marilyn Manson publicaron un comunicado en nombre de artista en respuesta a las preguntas sobre la relación con Evan Rachel Wood.

“Desafortunadamente, vivimos en una época en la que las personas creen lo que leen en Internet y se sienten libres de decir lo que quieran sin evidencia real. Los efectos pueden ser catastróficos y la promoción de información no basada en hechos es totalmente irresponsable. Todo lo que podemos intentar hacer, como medios de comunicación e individuos, es utilizar hechos y la verdad y no escondernos detrás de chismes y conjeturas para promover nuestras propias agendas”, dijeron en el comunicado.