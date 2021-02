Christian Cueva a su esposa por el Día de los enamorados: “Te robaste mi corazón”

Christian Cueva vive una nueva etapa con su esposa y por el Día del amor y la amistad decidió compartir un mensaje en su cuenta de Instagram a la madre de sus hijos, Pamela López. El seleccionado nacional dejó en el pasado los problemas que tuvo por invitar a salir a modelos y chicas realities.

En el romántico texto Cueva dice sentirse bendecido por tener López en su vida, quien describe como un hermoso regalo.

“Me bendijeron con un regalo hermoso: con un esposa y compañera como tú. Te robaste mi corazón desde el primer día que te vi. Te amo, esposa”, escribe Christian Cueva sobre Pamela López en Instagram, con quien se casó en diciembre del 2019.

Por su parte, Pamela López también compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el tierno gesto de su esposo por San Valentín. Sin embargo, los seguidores de la joven no dudaron en refrescarle la memoria sobre las proposiciones de su esposo a otras féminas.

Cabe mencionar, que Christian Cueva se encuentra residiendo en Arabia Saudita, ya que es parte del equipo Al Fateh desde el 25 de enero pasado.

“Christian va a jugar el próximo partido frente a Al Ittihad. No sé si va a empezar el partido, porque tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado ni un partido y no queremos quemarlo”, indicó el estratega en la antesala en unas declaraciones para Latina Televisión.