La Tigresa del Oriente pide ayuda para los artistas: "Siento que somos la última rueda del coche"

Judith Bustos, más conocida como “La Tigresa del Oriente”, mandó un fuerte mensaje a las autoridades, ya que la situación económica que están viviendo los artistas a raíz de la COVID-19 es lamentable. Como recordamos, los espectáculos de cualquier índole están prohibidos.

“Todos los artistas estamos y nos sentimos abandonados por el gobierno. Como artista y como persona, le pido al Gobierno que se acuerde de los artistas, que no tenemos ingresos económicos. El trabajo para nosotros era el fin de semana, pero ahora no se puede, no hay reuniones sociales, no hay discotecas, no hay nada, entonces estamos mal”, declaró para RPP.

Además, agregó "La Tigresa del Oriente" que se siente como la última rueda del coche, y quizás sus compañeros también deben percibirse de esa manera.

“La Tigresa del Oriente” en busca de generar ingresos

En vista de que no se pueden hacer shows, la popular “reina del Youtube” expresó que está evaluando abrir su salón de belleza para generar ingresos, ya que los recibos vienen y se debe comer todos los días.

“Todos los días se come, todos los días se necesita un sencillo en el bolsillo. Ese es el motivo por el cual voy a intentar abrir mi peluquería y generar unos soles”, finalizó.