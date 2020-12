Diagnostican sordera en ambos oídos a la Tigresa del Oriente

Juana Judith Bustos Ahuite, más conocida como La Tigresa del Oriente está pasando por momentos bastante complicados, debido a algunos problemas de dinero y ahora acaba de ser diagnosticada con sordera en sus dos oídos.

¿Cuáles son los síntomas que tiene la Tigresa del Oriente?

La cantante afirmó que está sintiendo sensaciones de ruidos en los oídos, dolores de cabeza y ‘pitillos’. La Tigresa fue hasta un centro de salud para hacerse exámenes audiológicos y los resultados que le dieron fueron que sufre hipoacusia bilateral (sordera) en los dos oídos con nivel media entrando a severa, principalmente en los tonos agudos.

“Hace un mes sufrí un golpe en la cabeza, tropecé, y al caer, me pegué contra la pared. Ahora, en casa o al acudir a alguna entrevista, estoy pidiendo que me repitan las cosas porque ya no escucho como antes”, indicó la Tigresa del Oriente al diario El Popular.

El doctor de la intérprete de ‘Nuevo Amanecer’ declaró que la pérdida auditiva en el oído derecho es más grande que la del izquierdo y el golpe que sufrió pudo haber aumentado los síntomas, por ellos, los nervios auditivos perdieron sensibilidad por consecuencia de factores naturales como el envejecimiento del canal auditivo y por constante exposición a volúmenes altos debido a su trabajo.

La Tigresa del Oriente se ha reinventado en esta pandemia

La cantante La Tigresa del Oriente ha estado realizando polladas para poder pagar sus gastos, ya que la pandemia del coronavirus le ha impedido trabajar haciendo shows y conciertos.