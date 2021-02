‘Clavito y su chela’, su esposa y su hija luchan contra el coronavirus

El cantante Robert Muñoz, líder de ‘Clavito y su chela’, y su familia se contagiaron de coronavirus en Estados Unidos. El artista, sus esposa Andrea Fonseca y su hija se encuentran luchando contra la enfermedad.

Cabe recordar que la familia completa se encuentra varada en Filadelfia, desde que cerraron las fronteras en nuestro país a causa de la pandemia. Desde aquel momento, el cantante señala que ha pasado una situación difícil.

“Estamos saliendo del proceso de la enfermedad, estuvimos en cuarentena, atendiéndonos entre nosotros y recién nos estamos recuperando. Me siento más tranquilo porque estoy estable, pero el COVID-19 me ha dejado secuelas porque me falta el aire por ratos y mis piernas las siento débiles”, contó Robert Muñoz.

El líder de 'Clavito y su chela' relató que quien se sanó más rápido fue su esposa, por ser más joven.

"Mi saturación llegó a 92 y eso ha comprometido el 50% de los pulmones. Los médicos me han dicho que tengo que hacer ejercicios respiratorios paulatinamente", contó el cantante.

Esposa de Clavito y su chela está gestando y le dio COVID-19

Cabe señalar que Andrea Fonseca está gestando, es por ello que la preocupación fue mayor.

"¿Si se complicó? Gracias a Dios, no. Aquí ya están vacunando a los mayores de 65 años, así que para abril que nazca mi bebita (segunda hija) ya debemos estar vacunados todos. Ojalá se dé pronto porque es una situación preocupante para todos", indicó al diario Trome.