Fabianne Hayashida: su novio la sorprendió con romántica pedida de mano

La exparticipante de 'Combate' e influencer, Fabianne Hayashida, emocionada compartió en su cuenta de Instagram, que contraerá matrimonio con su novio, Mario Rangel Carrera.

Fabianne Hayashida en Instagram mostró su romántica pedida de mano

La modelo contenta por esta nueva etapa de su romance, compartió el instante que le pidieron la mano.

La joven fue sorprendida por su pareja, mientras se encontraba en un yate, sin imaginar que tenía una romántica decoración de acuerdo a la ocasión.

“Cuando me dijiste para ser enamorados, prometiste cuidarme, impulsarme a ser mejor y hacerme la mujer más feliz del mundo, lo CUMPLISTE!”, comentó la joven en su red social.

En la publicación, la influencer dio a conocer sus sentimientos y alegría por pasar el resto de su vida con su actual pareja, quién organizó un paseo en el mar para esta fecha especial.

“Hoy 20/01 me preguntaste lo más hermoso del mundo, si me quería casar contigo para ser felices, formar una familia y amarnos para siempre! Y como todo lo que me prometes lo cumples... ya espero con ansias ser tu esposa, TE AMOOOOO!”, agregó.

Ante la noticia, sus excompañeros de reality como Vania Bludau, Diana Sánchez, Nicola Porcella, Rosángela Espinoza, entre otras figuras, se pronunciaron para felicitarla por su compromiso.

¿Quién es Fabianne Hayashida?

La joven incursionó en la televisión a los 14 años en un concurso de baile, organizado por Habacilar. Luego, participó en el exitoso reality de Gisela Valcárcel, el cuál, bailaba como soñadora junto a una figura pública, quién fue Miguel ‘Conejo’ Rebosio.

Pero, Fabianne trascendió en la pantalla chica en la recordada competencia de 'Combate'. Al alejarse de la televisión, fue tripulante de cabina. Actualmente, es influencer e incentiva al deporte con sus entrenamientos, y cuenta con su propia línea de ropa deportiva.