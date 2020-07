Fabianne Hayashida reaparece con un delicado peinado en plena tendencia

Fabianne Hayashida es una popular modelo que conoció la fama nacional cuando participó del recordado programa de competencia, ‘Combate’.

No obstante, desde su salida del reality show y de la televisión peruana en general, la querida ‘Chinita’ no ha estado muy expuesta a la farándula. En su lugar, prefiere compartir en Instagram los updates de su vida.

Uno de los aspectos que Fabianne Hayashida comparte en su Insta es su lado fashion. Un ejemplo de ello es el accesorio para el cabello en plena tendencia que la ‘Chinita’ llevó en uno de sus posts. Se trató de una vincha clara con estampado de flores que Fabianne usó para un peinado simple y delicado.

Sin embargo, Fabianne Hayashida no es la única famosa peruana que ha sido vista usando este accesorio para el cabello útlimamente. Andrea San Martín y Laura Haurcayo también han posteado en sus Instagram looks usando pañoletas o vinchas improvisadas para crear un look bohemio que nos demuestra que estos peinados también van bien en invierno.

La mejor parte es que son súper fáciles de hacer y con la variedad de modelos, colores y acabados, puedes conseguir un look hermoso y completamente único.