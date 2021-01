Anahí de Cárdenas responde ante rumores sobre presunto embarazo

Acabó con los rumores. Anahí de Cárdenas publicó una imagen en que la se muestra posando en bikini el último domingo, día que la temperatura estuvo al rojo vivo. No obstante, la fotografía provocó que muchos de sus seguidores se hicieran la pregunta de si está embarazada.

A raíz de esta interrogante, la modelo no dudó en contestar fiel a su estilo, suelto y relajado sobre esta incógnita. Así que, publicó un clip luciendo su figura e indicó que todo se debió al ángulo en que le se tomó la foto.

“Para los que me están preguntando si estoy embarazada, es el ángulo de la foto. No estoy embarazada. No tengo nada. Todo depende del ángulo que quieras mostrar. De repente solamente estoy un poco gordita. No, estoy bien”, dijo Anahí de Cárdenas en su video.

Por otro lado, la artista se animó a hacer un emotivo resumen de lo que fue el 2020 para ella. A pesar de la pandemia por el nuevo coronavirus y su lucha contra el cáncer de seno, Anahí agradeció cada lección de vida que se le presentó.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis límites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora. ¡Un abrazo y feliz año a todos! ¡Que el 2021 los agarre felices y presentes, con mucha salud y amor!”, escribió Anahí de Cárdenas en su red social.