Anahí de Cárdenas preocupa a sus fans al aparecer con oxígeno

La modelo Anahí de Cárdenas se fue de viaje a Cusco para tomar algunos días de vacaciones para disfrutar de la ciudad Inca, pero pasó una mala experiencia por el soroche.

La actriz asustó a sus seguidores y seguidoras de Instagram al aparecer con oxígeno en uno de sus videos, pues empezó a saturar “bajísimo”, según dijo y tuvo que pedir oxígeno en el hotel en donde se hospedó.

Anahí resaltó que durante sus paseos tuvo que llevar una botellita de oxígeno.

“Yo estoy con un soroche de la patada desde ayer. Sé que me ha visto toda contenta, pero estaba con mi botellita de oxígeno todo el tiempo. Gracias a Dios el Marriot se ha portado superbien conmigo y coordinó con la clínica Peruana Suiza y me han traído amablemente a mi cuarto un balón de oxígeno por segunda noche consecutiva. Les agradezco en el alma, estaba saturando bajísimo nos pegamos un buen susto, pero ya me siento mucho mejor y ya mañana (hoy) regreso a Lima. Qué penita”, mencionó la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Anahí de Cárdenas resalta que se siente orgullosa de pertenecer a un país con mucha fuerza

Tras retorna a la ciudad capital, la cantante, expresó que tiene el corazón contento, que está enamorada de Cusco y que se siente muy orgullosa de haber nacido en el Perú, un país con mucha fuerza.

“Me voy con el corazón contento. Ya en el aeropuerto para regresar siento lo agotada que estoy, que parecen 2 semanas las que he estado acá. ¡Y es que esta ciudad tiene tanto por ofrecer! Enamorada de la simbiosis de dos culturas, una que imponía, y la otra que finalmente encuentra la manera de convivir bajo sus reglas sin olvidarse de sus costumbres. Entre símbolos y pinturas, arquitectura e ingeniería. Que capos. Ese es nuestro país. Un país de lucha de fuerza. ¡Me voy enamorada y recargada! #amocusco #quegranregalo #quieroviviraca”, indicó Anahí de Cárdenas.