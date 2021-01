Critican a Beto Ortiz por encarar sin mascarilla a joven que 'creó' plantón en su casa

Luego de difundirse unas imágenes del programa de Beto Ortiz, donde se lo ve encarando al joven que denunció por haber creado aparentemente el plantón fuera de su casa, generó indignación en las redes sociales por intentar entrevistar con la mascarilla abajo de la boca, exponiéndolo ante la COVID-19.

Willax Televisión por medio de su cuenta de Twitter compartió el avance de lo ocurrido:

"#BetoSaber. Esta noche conozca quienes organizaron la marcha contra Beto Ortiz. Además, descubra la soberbia casa de playa de Julio Guzmán. Esto y más a las 9:00 p.m. en 'Beto a Saber', solo por Willax Televisión", respaldó el medio de comunicación.

Por su parte, el acusado, expuso indignado lo ocurrido. "Esta mañana tuve una diligencia indagatoria en la DIPINCRI de Miraflores, y al salir, mi abogado y yo fuimos abordados por el ciudadano Beto Ortiz con micrófono en mano y acompañado de su camarógrafo y miembros de su seguridad", indicó en su plataforma digital.

"Estas personas nos han acosado, perseguido y empujado, insistiendo en que yo le diga calificativos como pedófilo y demás. Cabe resaltar que el hostigamiento por parte del Sr. Ortiz ha sido sin mascarilla (puesto que la tenía abajo todo el tiempo) y en presencia de los policías", agregó.

"Además quiero agregar que no me dejo subir al taxi y se paró en la puerta de forma matona para no irme. Incluso intenté entrar por la otra puerta, en donde se subió a mi costado con la mascarilla mal puesta, mientras yo le pedía que se retire porque me estaba empujando", comentó Arnold Suárez.

Al final, el joven llegó a tener el respaldo de un personal de la policía: "En ese momento se constituyó el Comisario Comandante De la Cruz, quién dio fe de lo sucedido y dispuso una papeleta contra el Sr. Ortiz por atentar contra la Salud Pública al no usar la mascarilla correctamente.

"Mediante esta red, pongo de conocimiento público su accionar, mal proceder y por encima de todo, la forma en la que atenta contra mi integridad y la del abogado Dr. Hernández, quién me brinda su apoyo profesional frente a las graves acusaciones y calumnias hacia mi persona", enfatizó en su Twitter.