El hijo de Ludwika Paleta se lanza como cantante

A los 21 años, el hijo de la artista Ludwika Paleta y el actor Plutarco Haza ha decidido seguir una carrera como cantante y en los siguientes días, lanzará un sencillo.

El 11 de enero será el día para que Nicolás Valdés Paleta lance su canción ‘Tranzë’, tema que fue grabado en Woodlock Studios de la Ciudad de México.

Según se informó, a finales del año lanzará su disco completo, que fue grabado en México, después de haber vivido por muchos años en Canadá.

Nicolás estudió en Canadá la carrera de Producción de Cine en la Toronto Film School.

En conversación con la revista Clase de El Universal, el hijo de Ludwika mencionó que en la música tendrá el nombre artístico de Niico, apodo que utiliza desde niño.

También reveló que el estilo musical que tendrá es el de Lo-fi-hip-hop:

“Desde hace muchos años toco la guitarra, tenía mi banda de rock, me he movido de géneros, siempre he escrito canciones pero nunca lo vi como… primero me fui al cine pero siempre me llamaba la música”.

Nico se considera a sí mismo como: “cantante / rapero… o cantautor / rapero, porque mis canciones mezclo coros muy melódicos, muy cantados, versos a veces melódicos pero muy frecuentemente rapeados”.

¿Nicolás tiene el apoyo de Ludwika Paleta?

Acerca del apoyo de sus padres, el joven reveló que sus padres están con él:

“Tanto mi mamá, como mi papá, siempre me han apoyado mucho, digo, ellos están en el medio y obviamente también les encanta el arte, es parte de ellos de la misma forma que es parte de mí”, reveló.

“Siempre hubo como el… ‘a ver, yo te mandé a estudiar cine, y ahora quieres hacer música’, pero creo que ya que empezaron a ver resultados entendieron que no era jugando, y que iba en serio y que le iba a meter todas las fichas”, dijo sobre su amor por la música.

“Mis papás han sido de la idea de que claro, cuando les pida algún apoyo, siempre lo harían, pero a mí me gusta esa independencia de que este proyecto sea mío… Creo que el apoyo no está mal, pero sí me da un nivel diferente de orgullo poder decir ‘todo esto lo armé yo'”, le confesó a la revista Clase.